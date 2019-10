Lebensmittelhandel : Der mühsame Kampf gegen die Verpackungsflut

Gerd Müller (CSU), Bundesentwicklungsminister, informiert sich in einem Berliner Lidl-Supermarkt zu fairem Einkauf und fragt bei einem gemeinsamen Supermarkt-Rundgang mit Journalisten, warum Bio-Gurken in Plastikfolie eingepackt sein müssen. Foto: Wolfgang Kumm/dpa.

Düsseldorf Aldi ist stolz: Rund 15.000 Tonnen Verpackungsmaterial hat der im vergangenen Jahr bei seinen Eigenmarken im Interesse des Umweltschutzes eingespart - Plastik, aber auch Metall, Papier und Glas.

Dabei hat sich in den Lebensmittelläden in Deutschland in den vergangenen Jahren schon einiges verändert. Schlangengurken etwa werden praktisch nur noch ohne die früher obligatorische Hülle aus Schrumpffolie verkauft. In den Obst- und Gemüseabteilungen sind neben den unvermeidlichen dünnen Plastikbeuteln immer öfter wiederverwendbare Kunststoffnetze im Angebot, die allerdings bezahlt werden müssen. Und einige Händler - wie die Supermarktkette Real - haben auch schon damit begonnen, an den Frischetheken auf Wunsch Wurst und Fleischwaren in von den Kunden mitgebrachte Behältnisse zu geben.