Noch was Süßes zum Schluss? : Desserts mit Gemüse zubereiten

Berlin Eis mit Tomaten, karamellisierter Knoblauch oder Rote Bete-Muffins: Spitzen-Patissiers arbeiten mit ausgefallenen Gemüse-Kombinationen. Für die heimische Küche lassen sich viele Ideen abgucken.

„Wenn man von Gemüse im Dessert spricht, hört sich das erst einmal sehr extravagant an. Aber schon so lange ich denken kann, macht meine Großmutter einen großartigen Karottenkuchen“, sagt René Frank .

Der Patissier ist Gründer des Coda in Berlin, einem Restaurant, in dem Menüs aus Desserts kreiert werden. 2020 hat es seinen zweiten Michelin-Stern bekommen. Wird es bei René Frank süß, dann nur durch bewusste Reduktion von Zucker. Er setzt auf natürliche Süßungsmittel wie Honig oder Rübensirup - und arbeitet mit der Süße, die die Produkte mitbringen. Das funktioniere wie bei Beeren und Früchten.

„Wenn ich im Dessert Gemüse einsetze, reduziere ich den Zucker automatisch“, erklärt Christian Hümbs, Chef-Pâtissier im The Dolder Grand in Zürich und Juror in der TV-Sendung „Das große Backen“. Seit mehr als zehn Jahren spielt in seinen Desserts Gemüse eine Rolle.

Möhren-Eis klingt außergewöhnlich, dabei kennt man Gemüse in süßer Form - Rhabarber-Kompott etwa. Auch in anderen Ländern finde man Gemüse in Desserts, erzählt Frank. „In Japan und anderen asiatischen Ländern nutzt man traditionell rote Azukibohnen. In Korea gibt es extrem süße Tomaten, die auch in Süßspeisen verwendet werden.“