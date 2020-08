Rotation auf dem Rost : Die Bratwurst und ihre pflanzlichen Pendants

Berlin Im Stadion, auf der Kirmes oder dem Dorffest - die Bratwurst gehört zum kulinarischen Fest-Inventar. Mittlerweile kommen aber auch Vegetarier und Veganer auf ihre Bratwurst-Kosten. Auf dem Grill tut sich was.

Auch in den USA ist sie beliebt. Das Wort „Bratwurst“ schaffte es

dort in den Sprachgebrauch. Auf dem kulinarischen Kalender ist sie

ebenfalls zu finden, weshalb am 16. August der Tag der Bratwurst

gefeiert wird - natürlich auch in Deutschland.