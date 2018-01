später lesen Bodenständig bis exotisch Die Emanzipation des Wurzelgemüses FOTO: Monique Wüstenhagen FOTO: Monique Wüstenhagen Teilen

In Stücke geschnitten, gebündelt, abgepackt - als sogenanntes Suppengrün landet so manche Karotte, Petersilienwurzel oder Sellerieknolle in den Theken der Supermärkte. Dabei haben sie viel mehr Beachtung verdient. Von Ulrike Geist, dpa