Urgetreide : Die gesündere Alternative zu Weizen?

Bonn/Mainz Einkorn und Emmer statt Weizen und Roggen: Seit einiger Zeit gibt es überall Brote oder Müsli-Zutaten aus Urgetreide zu kaufen. Denn die alten Körner gelten als gesund. Was Fachleute dazu sagen.

„Im Vergleich etwa zu Weizen sind Produkte aus Urgetreide deutlich nahrhafter“, sagt Harald Seitz vom Bundeszentrum für Ernährung in Bonn. „Herausragend ist ihr Gehalt an Mineralstoffen, vor allem an Zink.“ Der Eiweißgehalt sei ebenfalls deutlich höher als der von Weizen, was Urgetreide für Veganer und Vegetarier besonders interessant mache.