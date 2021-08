Ernährung für starke Knochen : Die Milch macht’s nicht allein

Milch ist reich an Calcium. Doch mit Milchtrinken allein ist der Gesundheit der Knochen nicht gedient. Foto: Christin Klose/dpa-tmn

Berlin/Karlsruhe „Damit die Knochen stark werden“: Mit dieser Ansage sind viele Menschen als Kind dazu animiert worden, das Glas Milch auszutrinken. Nur: Stimmt das überhaupt? Dazu muss man etwas ausholen.

Klar ist: Spricht man über stabile Knochen, kommt man an Calcium nicht vorbei. „Dieser Mineralstoff ist ein wesentlicher Bestandteil der Skelettmasse“, erklärt Prof. Diana Rubin, Vorstandsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Ernährungsmedizin (DGEM). Rund 98 Prozent des Calciums im Körper sind in den Knochen gebunden - und zahlen so kräftig auf deren Stabilität ein.