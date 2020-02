Raus aus der Nische : Die neue Lust auf alkoholfreies Bier

Freising Alkoholfreies Bier schmeckt doch gar nicht, oder? Mitnichten. Die Hopfenkaltschale ohne Nachwirkung ist längst nicht mehr so schlecht wie ihr Ruf - und das Angebot wächst. Wie kann das sein?

Fragt man näher nach, hält sich die Erfahrung der meisten Biertrinker mit dem alkoholfreien Stoff aber in Grenzen - oder der letzte Kontakt mit der Materie ist ziemlich lang her. So auch beim Autor dieser Zeilen.