Ohne Ofen backen : Ein Riesen-Cookie aus der Pfanne

Rhede Was ist besser als ein Keks? Na, ein sehr großer Keks! Skillet Cookies sind Riesenkekse, die in der Pfanne gebacken und verfeinert werden - etwa mit Salzstangen-Krümel oder karamellisierten Birnen.

Außen knusprig, innen weich, herrlich schokoladig: Unter dem typisch amerikanischen Chocolate Chip Cookie kann sich fast jeder etwas vorstellen. Deutlich unbekannter ist sein großer Bruder: Der Skillet Cookie ist so riesig, dass er in kaum Keksdosen passt.

Zutaten werden oft direkt in der Pfanne verrührt

Der Pfannen-Cookie ist fix zubereitet - bei einigen Rezepten werden die Zutaten sogar direkt in der Pfanne verrührt, wobei ein einfacher Holzlöffel ausreicht. „Cookies aus der Pfanne sind perfekt für Leute, die nicht so gut darin sind, aufwendige Desserts zu zaubern“, findet die Konditormeisterin Maren Thobaben (www.mrs-t.de). „Mit einem Pfannencookie hat man direkt ein bisschen Show auf dem Tisch.“

Nicht nur die Optik, auch in der Konsistenz ist der Skillet Cookie ein wenig anders. Insgesamt ist er weicher. Beim Backen wird der Boden knusprig, während die Oberfläche weich und etwas zäh bleibt - schön „chewy“, wie es in Amerika heißt.

Wichtig ist die passende Pfanne zu nutzen. Wird der Keks im Ofen oder auf dem Grill gebacken, kommt nicht jede in Frage. „Teflonpfannen sind in diesem Fall nicht wirklich geeignet. Von Pfannen mit Plastikgriffen sollte man ebenfalls die Finger lassen“, so Thobaben.