Nürnberg Eisgekühlter Tee ist noch lange kein Eistee. Für die Zubereitung gibt es ein paar Kniffe: Etwa, wie die sommerliche Erfrischung nicht verwässert. Und es gibt eine Teesorte, die sich gar nicht eignet.

Also ran, an die Eigenkreationen: Fast alle Tees lassen sich in Eistee verwandeln. Sie vertragen sich prima mit klein geschnittenen Erdbeeren, Nektarinen, Litschis oder Zitronen, und auch mit frischen Kräutern wie Minze oder Rosmarin. Mit Blick auf Früchtetee empfiehlt Teehändler Alexander Poetsch aus Nürnberg allerdings Teesorten ohne Hibiskus, denn der schmecke säuerlich bei langer Ziehzeit.

Blechynden hatte 1904 als Leiter des „East India Pavillon“ auf der Weltausstellung im amerikanischen St.Louis den Auftrag, die Amerikaner für indischen Tee zu begeistern. Das schwül-heiße Klima in den US-Südstaaten, war nicht unbedingt dazu angetan, heiße Getränke zu verkosten. So kühlte der findige Kaufmann den heißen Schwarztee einfach herunter und der „Iced Tea“ erblickte das Licht der Welt.

Rezepte und Videos für Eistee sind auf der Website des Teeverbands zu finden, etwa der „Limetten-Zauber“, der grünen Tee mit Maracujasaft, Tabasco und Ingwer-Organgen-Limonade Eis zusammenbringt. „Hochgenuss, der in einer Viertelstunde zubereitet ist“, so Kyra Schaper.

Und wie wird der Tee am besten gekühlt? Wer faul ist, kocht eine Kanne Tee, lässt sie erkalten und stellt den Tee in den Kühlschrank oder gibt einige Eiswürfel ins Glas. Damit der Tee durch das Eiswürfelwasser nicht zu dünn wird, sollte der Tee in höherer Konzentration zubereitet werden, je nach Vorliebe zwei- oder dreimal so stark wie üblich. „Das bedeutet, wenn man üblicherweise vier Löffel Tee für eine Kanne Tee verwendet, sollte man nun acht bis zwölf Löffel verwenden“, so Alexander Poetsch.