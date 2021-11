Spezialität : Was ist Eiswein und wie genießt man ihn? Herstellung, Preis, Alkoholgehalt und Trinktemperatur

Der Eiswein trägt seinen Namen nicht zufällig. Er braucht wirklich frostige Temperaturen. Foto: dpa/Jan Woitas

Trier Eiswein: Eine wahre Rarität, ein besonderer Genuss und ein entsprechend hoher Preis. Nur in wenigen Weinbaugebieten kann er überhaupt entstehen - und der Klimawandel macht es den Winzern immer schwerer.

Er ist eine Seltenheit, die sich Weinfreunde etwas kosten lassen. Wie viel von dieser Spezialität es in einem Jahrgang gibt, ist extrem unsicher. Für die Winzer bedeutet die Herstellung einen besonderen Aufwand und auch ein großes Risiko - doch für das edle Produkt nehmen sie beides immer wieder in Kauf. Der Eiswein ist und bleibt heiß begehrt.

Was ist Eiswein?

Der Eiswein entsteht aus einer besonderen Form der Weinlese. Im Gegensatz zu anderen Weinen bleiben die Trauben bis in den tiefsten Winter an den Reben. Anstatt sie vor dem Frost zu schützen, lassen Winzer die Trauben bei einer Temperatur von nicht mehr als -7 Grad Celsius durchfrieren. Der Begriff Eiswein steht somit für eine spezielle Herstellung, gleichzeitig ist damit aber auch die Auszeichnung als Prädikatswein verbunden. Das bedeutet Qualität auf höchster Stufe.

Durch den Gefrierprozess entsteht ein sehr konzentrierter Wein, der zu den natursüßen Weinen gehört. Er weist also von Haus aus eine hohe Restsüße auf. Auch ist ein Eiswein dickflüssiger als andere Sorten und hat einen hohen Säuregehalt. Er kann von unterschiedlichen Rebsorten gewonnen werden.

Zeit der Ernte für das Nachtgold

Als „Nachtgold“ wird mitunter der Most (der ausgepresste Saft der Trauben) für den Eiswein bezeichnet. Diese Bezeichnung rührt daher, dass die Weinlese in der Nacht stattfindet. Unmittelbar danach, im Anschluss an eine kalte Nacht, in der die gefrorenen Trauben herbeigeschafft wurden, beginnt das Keltern, also die Trennung des Saftes von den festen Bestandteilen der Traube.

An diesem Namen wird bereits deutlich, wie wertvoll die Weinlese besonders beim Eiswein ist. Das Nachtgold hat nur einen Bruchteil der Menge, die sonst an Most aus den Trauben gewonnen wird. Da die Trauben gefroren auf die Presse kommen, bleibt ein Teil des Wassers gefroren zurück und auf diese Art wird der Most besonders konzentriert.

Aufwand und Risiken bei der Eiswein-Herstellung führen zum hohen Preis

Eine geringe Produktion macht den Eiswein zu einer Rarität. Der Preis ist entsprechend hoch, auch wenn es natürlich genauso Unterschiede gibt wie bei allen Weinen. Um den Preis zu verstehen, muss man sich vor Augen halten, unter welchen Rahmenbedingungen die Winzer arbeiten. Sie gehen mit dem Eiswein ein hohes Risiko ein. Entweder erhalten sie ein hervorragendes Produkt oder die ganze Mühe war umsonst.

Das Deutsche Weininstitut informiert, dass nur rund 5 bis 10 Prozent der ursprünglichen Erntemenge den Weg in die Flasche finden. Der große Verlust an Traubenmenge erklärt sich auf zwei Arten. Einerseits fallen viele Trauben der Witterung zum Opfer. Falls die notwendige Kälte nicht lange genug eintritt, kommt es auch zum Komplettausfall. Anstatt sie vor dem Frost zu schützen, lassen Winzer die Trauben bei einer Temperatur von nicht mehr als -7 Grad Celsius durchfrieren., damit die Qualität des Eisweins garantiert bleibt. Der Arbeitsaufwand ist hoch in Relation zur Menge des fertigen Produkts.

Wie trinkt man Eiswein? Trinktemperatur und richtiges Glas

Die Trauben brauchen den Frost, aber zum Trinken sollte man den Eiswein nicht zu kalt temperieren. Die Temperatur sollte zwischen 10 bis 12 Grad liegen. Wird der Eiswein kälter serviert, kann sich sein Geschmack nicht angemessen entfalten.

Ein Eiswein gehört zu den Dessertweinen. Es ist üblich, dass diese Weine in kleineren Mengen ausgeschenkt werden. Deshalb wird zumeist ein Weinglas mit kleinem Kelch verwendet.

Alkoholgehalt beim Eiswein

Der Alkoholgehalt ist eher gering und liegt oft bei kaum mehr als 7 Prozent. Höchstens 10 Prozent erreichen die edlen Tropfen. Ursächlich dafür ist der hohe Zuckergehalt im Most. „Moste mit derart hohen Zuckergehalten können von den Hefen nur sehr mühsam zu Wein vergoren werden“, erklärt das Deutsche Weininstitut zum Herstellungsprozess. Es ist also ein Irrtum, zu glauben, ein so süßer Wein werde einen hohen Alkoholgehalt haben. Es ist eher so, dass die Winzer bei der Gärung Geduld mitbringen müssen, bis der Alkoholgehalt steigt.

Benennung der Jahrgänge

Die Weinlese kann spät im Winter erfolgen, im Januar oder auch Februar. Es gilt die Regel, dass als Jahrgang des Eisweins trotzdem das Vorjahr angegeben wird. Die Faustformel ist demnach: Der Jahrgang ist immer das Jahr, in dem der Winter begonnen hat.

Eiswein lagern: Wie lange ist er haltbar?

Ein hochwertiger Eiswein kann lange in der Flasche reifen. Sein Optimum erreicht er teils erst nach über zehn Jahren. Sie können einen Eiswein aber auch noch viele Jahre später genießen, wenn er die notwendige Qualität aufweist. Es gelten die gleichen Regeln wie für andere edle Weine, die länger gelagert werden. Bei einem Korkverschluss sollte der Wein liegen anstatt zu stehen. Eine konstante Temperatur und Dunkelheit sorgen für eine gute Reifung.

Nach dem Öffnen sollte er wie jeder andere Wein auch möglichst bald verzehrt werden. Er kann trotzdem wieder verschlossen und im Kühlschrank ein paar Tage lang aufbewahrt werden.

Rebsorten und Anbaugebiete in Deutschland

Quer durch Deutschland wird Eiswein produziert, doch die Voraussetzungen werden schwieriger. Mit dem Jahrgang 2019 kam es erstmals dazu, dass es aus keinem der 13 deutschen Weinbaugebiete einen Eiswein gab. Die Temperaturen waren im Winter nicht weit genug gefallen. Der Klimawandel ist für die Herstellung in Deutschland durchaus ein Problem, wie sich in jüngerer Vergangenheit gezeigt hat.

In Rheinland-Pfalz sind die Vorschriften besonders streng. Für die Winzer in den sechs Weinbaugebieten gilt, dass sie vorab anmelden müssen, auf welcher Fläche und mit welcher Rebsorte eine Eisweinlese geplant ist. Das Bundesland reagierte damit auf Probleme mit dem Jahrgang 2011. Bei Kontrollen wurden viele Eisweine beanstandet, da sie nicht die Qualitätsanforderungen erfüllten.