Wein-Lexikon : Der Elbling soll schon der Liebling der alten Römer gewesen sein

Der Elbling hat eine Tradition, die auf die Antike zurückgeht. Foto: Getty Images/iStockphoto/artisteer

Die Geschichte des Elblings reicht weit zurück. Noch heute wird dieser Weißwein besonders an der Mosel angebaut, wo er bereits in der Antike eine Heimat gefunden hat.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Leicht, spritzig und frisch: Das sind die Merkmale eines Elblings. Dieser Weißwein soll schon zu antiken Zeiten das Lieblingsgetränk der Römer gewesen sein, die ihn vermutlich „uva alba“ (weiße Traube) genannt haben. Der Weiße Elbling gilt als eine der ältesten Rebsorten Deutschlands.

Was ist Elbling für ein Wein?

Elbling ist eine weiße Rebsorte, die eine lange Historie hat. Die Römer haben ihn an die Mosel gebracht, er wächst nach wie vor häufig an der Obermosel und gedeiht dort auf den Muschelkalkböden zwischen Trier und der französischen Grenze. Elbling-Weine eigenen sich gut für die Sekt-Erzeugung. Eine Mutation ist der Rote Elbling, dessen Trauben zu rosé-farbenem Wein und Sekt verarbeitet werden, der weinrechtlich aber als Weißwein gilt. Seit 20 Jahren ernten und vergären ein paar wenige Winzer die rötlichen Beeren getrennt und erzeugen eigenständige, extraktreiche, lachsfarbene Weine. Die Nachfrage nach dieser Rarität übersteigt aktuell das Angebot.

Wie schmeckt ein Elbling?

Elbling hat eine knackige Fruchtsäure mit einer leichten Zitrusfrische und wird gerne als Basis für Sekt genommen, weil er eine schöne frische Säure mitbringt. Vom Säuregehalt erinnert er oft an den Riesling, schmeckt aber insgesamt etwas milder. Elblinge werden entweder zu frischen, süffigen, eher neutralen Tischweinen ausgebaut oder aber versektet. Diese Weine geben dem Sekt damit eine schöne Säure und Frische.

Ist Elbling trocken oder lieblich?

„Elbling liegt irgendwie dazwischen, ist oft halbtrocken, kann aber trocken und lieblich sein. Tendenziell ist er aber eher lieblich“, sagt Ernst Büscher vom Deutschen Weininstitut.

Woher kommt der Name Elbling?

Der Namens-Ursprung wird den Römern zugeordnet, die ihn als ihre „uva Alba“ (weiße Traube) oder „vitis alba“ (weiße Rebe) bezeichnet haben sollen. Das stammt aus der Zeit, als die Römer im heutigen Trier, das damals Augusta Treverorum hieß, an der Mosel lebten

Wie wird Elbling getrunken?

Der Elbling sollte auf jeden Fall gut gekühlt serviert werden. Am besten schmeckt der Elbling in jungen Jahren, er hat nicht unbedingt ein Reifepotential. Er eignet sich an heißen Tagen auch gut als Bestandteil einer erfrischenden kühlen Schorle und damit ist er einfach ein unkomplizierter Durstlöscher.

Was passt zu Elbling?

Elbling passt perfekt zu sommerlichen Salaten, da seine frische Säure gegen ein Salatdressing gut Stand hält. Er ist aber auch ein guter Begleiter für Fischgerichte und Meeresfrüchte, ebenso wie für eine deftige Winzer-Vesper.

Wo wächst Elbling?

Hauptanbaugebiete des Elblings sind nach wie vor das Anbaugebiet rund um die Flüsse Mosel, Saar und Ruwer, an der Mosel jedoch fast ausschließlich oberhalb von Trier, also am Oberlauf der Mosel, zum Beispiel in Nittel mit 75 Prozent Anbaufläche. Außerdem sind auch noch größere Anpflanzungen in Baden und an der Elbe in Sachsen bekannt, ebenso an der unteren Mosel in Bremm. Insgesamt wächst er in Deutschland auf knapp 500 Hektar. Elbling wächst aber auch in Luxemburg, dort heißt er Rhäifrensch.

Wie wird der Elbling angebaut?

Die Muschelkalkböden an der Obermosel weisen nach Angaben des Deutschen Weininstituts schon auf den von der Rebsorte bevorzugten Boden hin. „Wenngleich die frühreifende Sorte keine großen Ansprüche an den Standort stellt, so erhält sie auf Muschelkalk doch am besten ihre typische Frische“, so Ernst Büscher vom DWI. Die Sorte verlange aber hohe Aufmerksamkeit beim Pflanzenschutz, da die dünnhäutigen Trauben Pilz-gefährdet sind. Meist bringt der Elbling genug, mitunter reichlich Ertrag, insbesondere im Qualitätsweinbereich. Vereinzelt werden auch Qualitäten im Kabinettwein- und Spätlesebereich erzeugt.

Welche Bedeutung hat der Elbling im Weinbau?

Statistisch betrachtet hat der Elbling mit knapp 500 Hektar einen Anteil von 0,5 Prozent an der deutschen Rebfläche. Im Weinanbaugebiet Mosel erreicht er jedoch 5,8 Prozent und ist damit die drittwichtigste Rebsorte. Insbesondere am südlichen Flusslauf der Mosel, der sogenannten Obermosel, südwestlich von Trier und an den Hängen der Sauer gedeiht die Rebsorte. Die Anbautendenz ist leicht rückläufig.

Welche Geschichte verbirgt sich hinter dem Elbling?