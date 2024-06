Rezept der Woche Erdbeeren mit dem Kuss der Kokosnuss

Nichts schmeckt für mich so sehr nach Kindheit wie eingezuckerte Erdbeeren mit Milch. Mein Papa hat die Erdbeeren angepflanzt und mit Liebe gehegt und gepflegt, und wenn sie dann endlich reif, süß und saftig waren, hat meine Mutter sie gepflückt und für mich eingezuckert. Garten-Erdbeeren schmecken irgendwie auch heute noch so ganz anders als gekaufte. Man schmeckt einfach die Liebe, die in ihnen steckt.