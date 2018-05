später lesen Aroma und Haltbarkeit Erdbeeren ungewaschen in den Kühlschrank legen FOTO: Nestor Bachmann FOTO: Nestor Bachmann Teilen

Reife Erdbeeren erkennen Verbraucher an gleichmäßig roten, glänzenden Früchten. Außerdem duften sie aromatisch. Am besten isst man die Früchte immer sofort. Falls das nicht möglich ist, sollten sie abgedeckt und ungewaschen in den Kühlschrank kommen. dpa