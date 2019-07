Saltimbocca und Gin-Aprikosen : Exotische Ideen für die sommerliche Grillparty

Fulda/Bochum Grillen gehört zu den liebsten Hobbys der Deutschen. „Es ist gesellig, man ist draußen in der Natur, man nimmt sich viel Zeit für die Zubereitung und für das Essen an sich“, erklärt Volker Elm, Präsident der German Barbecue Association, die anhaltende Faszination.

Das Interesse an solchen Ideen wächst, sagt Tobias Dannappel. Der Geschäftsführer der Agentur Grillkonzept freut sich über wachsende Kundenzahlen bei seinen Kursen. „Das Grillen hat sich in den vergangenen Jahren zu einer neuen Art der Kochkunst entwickelt. Wir investieren mehr Zeit und mehr Geld, es gibt neue Geräte und neue Techniken“, sagt er. Im Kommen seien zum Beispiel süße Flammkuchen und Meeresfrüchte.

Was in seinen Kursen immer wieder für ein „Wow“ sorge und einfach umzusetzen sei? Flammlachs! Dafür werden Brettchen aus Zedernholz in Salzwasser eingeweicht, gerne auch mal aromatisiert mit einem Schuss Whiskey. Dann landen die Bretter auf dem heißen Rost bis sich Rauch entwickelt. Auf das umgedrehte Holz kommt dann ein frisches Stück Lachsfilet mit einer Prise braunem Zucker. Mit geschlossenem Deckel wird der Lachs bei etwa 180 Grad so lange gegart bis das Eiweiß austritt und der Fisch außen knusprig wird.