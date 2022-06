Lecker aus dem Garten : Farbenfroh zum Reinbeißen: Diese Blüten können Sie essen

Bonn Im Sommer blüht es im Garten und auf dem Balkon. Was nicht jeder weiß: dass die bunten Blüten mancher Pflanzen auch richtig lecker schmecken. Ein kleiner Erntehelfer.

Sowohl klassische Beetpflanzen als auch Gewürz- oder Gemüsepflanzen und sogar scheinbares Unkraut trumpfen mit farbenfrohen Blüten auf. Viele von ihnen sind essbar. Für die Küche gepflückt werten sie laut dem Bundeszentrum für Ernährung so manches Gericht optisch und geschmacklich auf.

Geerntet wird am besten im heimischen Garten oder in der freien Natur, hier natürlich nur an hygienisch unbedenklichen Stellen. Pflanzen aus dem Gartencenter oder aus dem Blumenladen dagegen können mit Pflanzenbehandlungsmitteln versehen sein und sollten nicht gegessen werden. Diese Blüten dieser Pflanzen können Sie ernten: