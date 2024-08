Zwischen Traubenmost und Wein Federweißer: Ein Vorbote für den Herbst

„Genau das macht ihn für mich auch so besonders. Ich kann ihn nur zur Weinlese herstellen und anbieten. Und in die Zeit passt er dann auch“, sagt Weinbäuerin Simone Gutting. Für sie löst er, schön gekühlt, in den Herbstmonaten den sommerlichen Secco ab. „Federweißer ist ja in der Regel auch nicht besonders komplex, sondern einfach ein Getränk zum Spaß haben“, so Gutting. Für die Pfälzerin ist die Produktion ein wichtiges Standbein neben dem klassischen Weingeschäft. Das hat in ihrer Familie Tradition: Ihr Großvater, Franz Mohr, ist Pionier für Federweißen aus der Pfalz - dank einer smarten Idee.