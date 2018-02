später lesen Superfoods Food Trends, die auch wirklich gesund sind Teilen

Wegen des deutlich gestiegenen Interesses der Bevölkerung an gesunder und nachhaltiger Ernährung sind in den letzten Jahren einige Food Trends entstanden. Manche dieser Trends profitieren rein von ihrem Marketing, während andere einen wirklichen Mehrwert für den Körper haben. Viele Superfoods sind Zutaten oder Gewürze, die sich relativ leicht zu Hause verarbeiten und verspeisen lassen. Fehlen die Zutaten oder Küchengeräte zu deren Verarbeitung, ist es auch leicht möglich in ein Café, eine Smoothie Bar oder ein Restaurant zu gehen, und Gerichte mit dem Superfood als Zutat zu bestellen.