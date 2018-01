später lesen Neuer Fast-Food-Trend Frittierte Weißwurst auf die Hand FOTO: Andrea Warnecke FOTO: Andrea Warnecke Teilen

Eine bayerische Weißwurst als Tapas? Doch, das geht. Die Wurst wird dazu zunächst in mundgerechte Stücke geschnitten, in Mehl und verquirltem Ei gewendet und dann in einer Panade aus klein geriebener Laugenbrezel, Salzstange und einer Würzmischung gewendet. dpa