Zu viel Obst : Fruchtzucker kann Darm in Aufruhr versetzen

Baierbrunn Obst gehört zu einer ausgewogenen Ernährung dazu - und es schmeckt gut. Manchmal hat der Verzehr aber unschöne Begleiterscheinungen. Was hilft, wenn Äpfel, Trauben und Co. für Bauchprobleme sorgen?

Manche Menschen vertragen schon kleine Obstmengen kaum. In dem Fall könnte eine Fruktose-Unverträglichkeit vorliegen. Hier kommt ein Großteil der Fruktose unverdaut in untere Darmbereiche und sorgt so für Probleme - weil sie dort fermentiert wird und sich Gase bilden. „Oft so viel, dass Patienten sich wie aufgepumpt fühlen und zum Teil heftige Bauchschmerzen haben“, beschreibt die Ernährungsmedizinerin Prof. Anja Bosy-Westphal in der Apotheken-Umschau.