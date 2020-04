Gesunder Start in den Tag : Frühstücksbowl mit Früchten

Gesunder Start in den Tag

Auch fürs Auge ein Genuss: Mit einer bunten Frühstücksbowl mit Früchten freuen sich selbst Kinder über einen gesunden Start in den Tag. Foto: Doreen Hassek/dpa-tmn.

Berlin Man muss am Morgen nur ein bisschen Muße zum Schnippeln mitbringen, aber der Rest geht dann ganz einfach, findet Food-Bloggerin Doreen Hassek. Sie verrät ihr Lieblingsfrühstück.

Ein gesunder Start in den Tag ist wichtig, besonders für Kinder. Deswegen nehme ich mir morgens gerne ein paar Minuten mehr Zeit, um ein leckeres Frühstück für meine Familie zuzubereiten. Ansonsten schaufeln nämlich alle nur noch Cornflakes in sich rein. Aber nicht mit mir! Zu viel Zucker. Zu viele leere Kalorien, und nach einer Stunde hängt der ganzen Mannschaft der Magen schon wieder in der Kniekehle.