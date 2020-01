Von teuer bis günstig : Fünf Olivenöle im Test auf erstem Platz

Berlin Olivenöl hatte jahrelang kein gutes Image. Es hagelte in Serie das Urteil „mangelhaft“ sowie mal ein oder gar kein „gut“. Doch es geht aufwärts, wie ein aktueller Test der Stiftung Warentest zeigt.

Laut EU-Verordnung wird Olivenöl in verschiedene Güteklassen eingeteilt. Die höchste Stufe „nativ extra“, in Italien „extra vergine“ genannt oder „extra virgen“ in Spanien, erreichen nur Öle, die einwandfrei riechen, schmecken und ein Mindestmaß an Fruchtigkeit besitzen.