Studie : Gesunde Kinderernährung auch gut fürs seelische Wohl

Zugreifen erlaubt: Kindern, die viel Obst und Gemüse essen, geht es einer Studie zufolge im Vergleich zu anderen mental am besten. Foto: Jens Wolf/dpa-Zentralbild/dpa-tmn

Köln/Norwich Viel Obst und Gemüse über den Tag und ein reichhaltiges Frühstück: Wenn sich ein Kind so ernährt, geht es ihm auch mental besser - das legt eine Studie nahe. Was heißt das für den Alltag?

Insbesondere ältere Kinder in der Mittelstufe profitieren davon, wie die Untersuchung von fast 9000 Kindern durch die Universität von East Anglia in Norwich zeigt. Eine weitere Erkenntnis der Studie: Auch ein reichhaltiges Frühstück und Mittagessen stehen in Verbindung mit einem besseren Wohlbefinden.