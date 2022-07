Wein-Lexikon : Der Gewürztraminer ist ein Wein, der seinem Namen alle Ehre macht

Der Gewürztraminer ist eine aromatisch-würzige Sorte, die meist lieblich daherkommt. Hier erfahren Sie, was Sie über den weißen Bukettwein wissen sollten.

Beim Gewürztraminer handelt es sich um einen aromatischen weißen Bukettwein, ähnlich wie Scheurebe oder Muskatteller. Er wird in Deutschland, in Österreich, im Elsass, aber auch in südosteuropäischen Ländern sowie in Übersee angebaut. Er wird auch als Denkmal der deutschen Weinkultur bezeichnet.

Was ist ein Gewürztraminer?

Wie schmeckt ein Gewürztraminer?

Ist Gewürztraminer lieblich?

Welcher Gewürztraminer ist der beste?

Wann trinkt man Gewürztraminer?

Was isst man zu Gewürztraminer?

Wo wird Gewürztraminer angebaut?

Ein Prozent (circa 1100 Hektar) der deutschen Rebfläche wird mit Gewürztraminer angebaut. Er wächst aber auch im Elsass, in Südtirol, Australien oder Kalifornien. Die Erträge fallen oft niedrig aus, die Traubenmenge schwankt von Jahr zu Jahr. Über die vergangenen Jahrzehnte ist nach Angaben des Deutschen Weininstituts einerseits kein Zuwachs auszumachen, andererseits werde die Spezialität immer wieder neu gepflanzt, wo Rodungen notwendig sind. So stehen in der Pfalz 503, in Rheinhessen 214 und in Baden (mit Schwerpunkt Kaiserstuhl) etwa 147 Hektar Gewürztraminer-Weinberge. In Sachsen zähle der Gewürztraminer zu den regionalen Spezialitäten, sagt Büscher. Die Sorte hat offenbar eine große Liebhaber-Gemeinde, denn an Wettbewerben um die besten Traminerweine beteiligen sich in Südtirol und in der Pfalz viele Winzer. Zu seltenen Spezialitäten zählen übrigens Sekte und Trester-Brände aus der Rebsorte Gewürztraminer.