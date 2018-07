Grillkäse lässt sich direkt auf dem Rost erhitzen

Grillkäse lässt sich bei mittlerer Hitze direkt auf dem Rost garen. Er zerläuft nicht, erklärt die Verbraucherzentrale Nordrhein-Westfalen. Der bekannteste unter ihnen ist der zyprische Halloumi, ein fester Käse aus Schaf-, Ziegen- oder Kuhmilch, der mit Minze hergestellt wird. dpa

Auch andere Käsesorten wie Feta oder Mozzarella kann man grillen. Da sie schmelzen, gehören sie allerdings in eine Grillschale. In Aluminiumfolie dürfen Käse in Salzlake nicht gegrillt werden. Das Salz könne das Metall angreifen und in den Käse übergehen, warnen die Verbraucherschützer.

Kalorienbewusste Grillfans sollten beachten, dass Grillkäse relativ kalorienreich ist. 100 Gramm Halloumi liefern rund 320 Kalorien, erläutert die Verbraucherzentrale.