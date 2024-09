Waldaromen auf dem Teller Großer Auftritt für dünne Nudeln: Pasta mit Steinpilzen

Steinpilze gelten mit ihrer festen, fast fleischigen Textur und ihrem nussigen Aroma als Delikatesse - auch weil sie sich in der Regel nicht züchten lassen und nur im Wald wachsen. Mit ein bisschen Glück findet man sie zwischen Spätsommer und Herbst auf Wochenmärkten, in gut sortierten Supermärkten oder in Feinkostläden. Perfekte Begleiter für Steinpilze sind frischer Parmesan und zarte Pasta, wie in diesem Gericht.