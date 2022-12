Kein Weinkeller? : Guter Wein gehört ins Schlafzimmer

In einem Weinkühlschrank sind die Lagerbedingungen für gute Flaschen natürlich optimal. Es geht aber auch anders. Foto: Franziska Gabbert/dpa-tmn

Berlin Und wo lagert Ihr Wein? Gute Bedingungen bietet tatsächlich das Bett im kühlen Schlafzimmer. Das Deutsche Weininstitut verrät warum.

Wer Wein liebt, hat gerne ein paar Flaschen auf Vorrat zu Hause. Doch nicht jeder hat den Platz für ein Weinlager bei optimalen Temperaturen im Keller oder in der Küche für einen Weinkühlschrank. Doch es gibt einen guten Alternativplatz: Unterm Bett.

Dazu rät sogar das Deutsche Weininstitut. So biete das Schlafzimmer oft das, was Wein braucht: Einen kühlen Platz, an dem die Temperaturen nicht allzu sehr schwanken. Und das Lagern unter dem Bett erfüllt eine weitere Bedingung Die Flaschen sollten dunkel liegen.