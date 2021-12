Tierwohl : Handel beginnt Milchprodukte mit Haltungsform auszuzeichnen

Köln/Neckarsulm Die vierstufige Kennzeichnung soll Verbrauchern die Möglichkeit geben, die Art der Tierhaltung besser einzuschätzen. Nun kommt das durchaus umstrittene Label auch auf Milch und Milchprodukte.

Die Rewe-Gruppe kündigte am Dienstag an, die bislang nur bei Fleisch und Fleischwaren bekannte vierstufige Haltungskennzeichnung im neuen Jahr schrittweise sowohl in den Rewe-Supermärkten als auch in der konzerneigenen Discountkette Penny einzuführen. Das Gleiche kündigten auch Deutschlands größter Lebensmittelhändler Edeka, der Discounter Netto und der zur Schwarz-Gruppe gehörende Großflächen-Discounter Kaufland an.