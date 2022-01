Aussehen wichtiger als Umwelt : Hauptsache makellos: Kritik an Vorgaben für Obst und Gemüse

Berlin Damit Obst und Gemüse möglichst ansprechend aussehen, folgt der Handel bei der Auswahl strengen Vorgaben. Das geht nicht nur zu Lasten der Umwelt, sondern mindert manchmal auch die Qualität. Umwelt- und Verbraucherschützer fordern jetzt ein Umdenken.

In zwei aktuellen Veröffentlichungen bemängeln beide Stellen, dass es in den Supermärkten in Deutschland noch zu wenig Obst und Gemüse mit „Makeln“ gebe. Die Ursache dafür sehen UBA und Verbraucherzentralen in „zahlreichen selbstgesetzten Vorgaben“ des Handels, heißt es.