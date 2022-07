Wein-Lexikon : Huxelrebe: Eine Weißwein-Rarität für große Geschmacksmomente

Diese Rebsorte ist ein deutsche Spezialität - und selbst im Heimatland wird sie nur im kleineren Umfang angebaut. Es ist aber nicht nur ihre Seltenheit, die die Huxelrebe unter Weinliebhabern begehrt macht.

Wie schmeckt Huxelrebe?

Ist Huxelrebe trocken oder lieblich?

Ist Huxelrebe ein guter Wein?

Welcher Huxelrebe-Wein ist der beste?

Wie wird Huxelrebe getrunken?

Was passt zu Huxelrebe?

Was kostet eine Huxelrebe?

Eine Huxelrebe, die ja ein wirklich spezieller Wein für Liebhaber ist, steht vermutlich nicht in Massen und als Angebot in den Supermarkt-Regalen, sondern ist direkt beim Winzer oder im Fachhandel erhältlich. Es gibt Huxelreben, die sieben Euro kosten, aber die hochwertigen Auslesen kosten dann auf jeden Fall mehr und werden vor allem in halben Flaschen angeboten.

Wo wird Huxelrebe angebaut?

Huxelrebe wächst fast ausschließlich in Deutschland. Heute werden deutschlandweit nur noch knapp 400 Hektar Huxelreben angebaut, das sind 0,4 Prozent der gesamten Rebfläche. Der Großteil der mit Huxelreben bestockten Rebflächen liegt in Rheinhessen, ein anderer Teil in der Pfalz. Die Huxelrebe ist eine sehr ertragreiche Rebsorte, wobei viele Winzer ganz bewusst den Ertrag reduzieren – also am Stock zurückschneiden - und so die Qualität der Trauben steigern. Die Inhaltsstoffe konzentrieren sich dadurch in den restlichen Trauben, der Geschmack des fertigen Weins wird dadurch kräftiger. Die Huxelrebe reagiert empfindlich auf Krankheiten, außerdem ist sie nicht besonders witterungsresistent. So verträgt sie Winterfröste schlecht, aber auch späte Frühjahrsfröste schaden der früh reifenden Rebsorte.