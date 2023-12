Einfaches Rezept Idee für Eiweißreste: Kokosmakronen mit 4 Zutaten machen

Wer Makronen nicht gleich am selben Plätzchenbacktag zaubern möchte, kann das Eiweiß in einer gut schließenden Dose zwei bis drei Tage im Kühlschrank aufbewahren. „Am besten am kältesten Platz des Kühlschranks, also nahe der Rückwand oder auf der Abdeckplatte des Gemüsefachs“, rät die BZfE-Bloggerin. Bei -18 Grad halte sich das Eiweiß sogar bis zu einem Jahr im Gefrierfach.