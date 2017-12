später lesen Eine Frage der Tradition Im Süden von Rheinland-Pfalz wird am meisten Wein getrunken FOTO: Fredrik von Erichsen FOTO: Fredrik von Erichsen Teilen

Bürger im Süden von Rheinland-Pfalz trinken bundesweit am meisten Wein. Mit jährlich rund neun Litern pro Person wird in der Region - in der auch die beiden größten Weinanbaugebiete Deutschlands liegen - mehr als doppelt so viel Wein konsumiert wie in Teilen von Nordrhein-Westfalen und Bayern. dpa