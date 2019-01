In Lachssuppe kommt frischer und geräucherter Lachs

Lachssuppe wird besonders aromatisch, wenn die Hälfte der Fischeinlage aus frisch gekochtem und die andere aus geräuchertem Lachs besteht. Dieses Geheimnis enthüllte der finnische Koch Ismo Piispanen auf der Internationalen Grünen Woche (18. bis 27. Januar). dpa

Für eine „Lohikeitto“ brät er erst Zwiebeln in Butter an und fügt Kartoffel-Würfel hinzu. Das Ganze wird dann in Fischbrühe aufgefüllt und etwa 10 Minuten gekocht bis die Kartoffeln gar sind. Dann kommt der Lachs dazu. Die Suppe darf jetzt nicht mehr köcheln, sonst zerfällt der Fisch. Mit Dill, Salz und weißem Pfeffer abschmecken. Fertig!

