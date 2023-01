Lebensmittel und Kosmetik : In diesen Produkten stecken heute schon Insekten

Auch die Hausgrille ist jetzt als Zutat für Lebensmittel in Deutschland erlaubt. Foto: Getty Images/iStockphoto/wrangel

Trier Seit einigen Tagen dürfen Hausgrillen und Larven des Getreideschimmelkäfers in Lebensmitteln verarbeitet werden. Ganz neu ist das nicht, denn schon jetzt kommen einzelne Insekten-Zutaten in gewöhnliche Produkte.

Insekten in Lebensmitteln? Bei vielen löst das Ekel aus. Sie denken dabei an Krabbeltiere im Essen oder an Prüfungen im Dschungelcamp. Dabei ist es schon seit längerem erlaubt, Bestandteile von Insekten bestimmten Nahrungsmitteln beizumengen.

Hausgrillen können in Bot, Brötchen, Nudeln und Snacks enthalten sein

Seit dieser Woche ist die Liste der für die Lebensmittelproduktion zugelassenen Insekten länger geworden. Nun dürfen Hausgrillen, auch als Heimchen bekannt, in Lebensmitteln verwendet werden. Und zwar gefroren, getrocknet oder als Pulver. Bislang darf nur das vietnamesische Unternehmen Cricket One ein teilweise entfettetes Pulver aus der Hausgrille in der EU vertreiben.

Seit Donnerstag dürfen außerdem Larven des Getreideschimmelkäfers verarbeitet werden. Ähnliche Regeln gibt es bereits für Wanderheuschrecken und Larven des Mehlkäfers. Nach Angaben der EU-Kommission müssen Hersteller für jedes Insekt, das sie auf den Markt bringen wollen, eine Zulassung beantragen. Wenn Insekten in Lebensmitteln verwendet würden, müsse das gekennzeichnet sein: In der Zutatenliste muss der Artname aufgeführt werden.

Pulver aus der Hausgrille und Larven des Getreideschimmelkäfers könnten in folgenden Produkten stecken: Brot und Brötchen, Keksen, Nudeln, Fertigsuppen, Pizza, Pulver für Kartoffelpüree, bestimmten Snacks auf Maismehlbasis, Schokoladenerzeugnissen oder Nahrungsergänzungsmitteln.

Bereits seit zwei Jahren gibt es entsprechende Zulassungen für Mehlwürmer oder Wanderheuschrecken.

Aber nicht nur verarbeitete Insekten landen im Essen. Auch einzelne Bestandteile von winzigen Krabbeltieren werden schon seit längerem für die Herstellung von Nahrungsmitteln verwendet. Und das oft, ohne dass deutlich wird, dass es sich dabei um Stoffe tierischen Ursprungs handelt.

Insekten im Essen: Stoff von zerquetschen Läusen in Limonade und Fruchtquark

Der bekannteste Zusatzstoff dürfte E 120, das „rote Karmin“, sein. Der rote Farbstoff wird aus toten Schildläusen gewonnen. Diese werden zunächst ausgekocht und dann zerquetscht. Für rund 500 Gramm des roten Farbstoffs müssen gut 70.000 der Insekten getötet werden.

Laut der Internetseite Codecheck, die Inhaltsstoffe von Produkten nachvollziehbar macht, findet sich Rotes Karmin in vielen Kosmetikprodukten wie etwa Lippenstiften, Lidschatten und Shampoos, aber auch in Süßigkeiten und Limonaden. Auch im Fruchtquark oder in Schokokeksen wird häufig der Farbstoff tierischen Ursprungs verwendet. Auf der Zutatenliste finden sich die rote Farbe aus Läusen oft unter der Bezeichnung E 120 oder „echtes Karmin“. Auch die Bezeichnungen „Karmin, Carmine, Cochinille, Cochineal oder Karminsäure“ sind geläufig.

E 120 ist nicht der einzige Zusatzstoff aus der Welt der Insekten, der Lebensmitteln beigemischt wird. Ein weiterer ist E 904, auch bekannt als Schellack – hergestellt von Schildläusen. Diese ernähren sich vom Pflanzensaft verschiedener Bäume und scheiden anschließend eine harzige Substanz aus. Für ein Kilogramm Schellack muss das Harz von etwa 300.000 Lackschildläusen gesammelt werden. Verwendet wird es unter anderen in Lacken, Möbelpolituren und Farben. Auch in Naturkosmetik findet sich der Zusatzstoff, ebenso in Nagellack, Haargel, Haarspray oder Mascara. Außerdem wird es zur Beschichtung von Tabletten benutzt. Aber auch Schokodrops oder Kaugummis werden häufig mit Schellack überzogen.

Verbraucherschützer fordern deutliche Kennzeichnung bei Insekten in Lebensmitteln

Laut der Verbraucherzentrale benötigen in der EU Insekten (und Insektenteile), die als Lebensmittel verkauft werden, eine Zulassung nach der Novel-Food-Verordnung. Demnach müssen Hersteller für jedes Speiseinsekt einen Antrag auf Zulassung stellen und wissenschaftliche Daten liefern, die eine umfassende Risikobewertung ermöglichen.

Speiseinsekten, die im deutschen Lebensmittelhandel angeboten werden, stammten ausschließlich aus kontrollierter Aufzucht. Verbraucher müssen also nicht befürchten, dass wild gefangene Heuschrecken aus Afrika verwendet werden, teilt die Verbraucherzentrale mit.