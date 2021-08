Gefährliche Rückstände : Instant-Nudeln belastet: Ethylenoxid in elf Proben gefunden

Stuttgart Bei Lebensmittelproben sind belastete Instant-Nudeln gefunden worden. Betroffen sind Produkte aus Vietnam, Korea und China.

In elf davon sei Ethylenoxid nachweisbar gewesen, teilte das Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz am Dienstag in Stuttgart mit. Es sei somit von einer in der EU nicht zulässigen Begasung von einzelnen Komponenten oder Zusatzstoffen auszugehen.