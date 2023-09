Ungewohnter Gelee Jin Jin Jelly Strips in Deutschland – Ist Glibber-Snack aus Taiwan der nächste Foodtrend?

Bei Jelly Strips handelt es sich um ungefähr 14 Zentimeter lange Fruchtgummi Röhrchen der Marke Jin Jin aus Taiwan. Eine 300 Gramm Packung der Süßigkeit enthält 16 dieser Röhrchen in vier verschiedenen Geschmacksrichtungen. Das Fruchtgummi kommt dabei in den Geschmacksrichtungen Litschi, Erdbeere, Ananas und Traube. Die Konsistenz der asiatischen Fruchtgummis ist für den deutschen Gaumen sehr gewöhnungsbedürftig. Es handelt sich mehr um „eingepackten Wackelpudding“ als um klassische Fruchtgummis, wie sie in Europa normalerweise erhältlich sind. Aber eventuell ist dieser Umstand genau der Grund, warum sich Kinder aktuell an der Süßigkeit erfreuen. Die Gelee-Röhrchen schmecken übrigens „besser als sie riechen“, erklärt eine Volksfreund-Redakteurin, die sich als Testerin zur Verfügung gestellt hat.