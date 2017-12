Mit fein gehackten Pistazien schmecken Käsepralinen ganz anders als mit frischen Kräutern, sehen dafür aber auch nach Stunden noch hübsch aus. Und sie passen gut zu den Käsepralinen, die in gehackten Walnüssen gewendet werden. Von Julia Uehren, dpa

Kategorie: Snack

Rezept für Käsepralinen (ca. 20-25 Stück):

150g Frischkäse,

150g Ricotta,

50g Parmesan,

50g Gouda (möglichst reif),

50g Pistazienkerne,

50g Walnusskerne,

1 TL Balsamico,

1 TL Olivenöl,

2 TL Weißwein,

Salz,

Pfeffer,

Papier-Pralinen-Förmchen

Zubereitung:

1. Den Frischkäse mit dem Ricotta glatt rühren. Mit Olivenöl, Balsamico, Weißwein, Salz und Pfeffer abschmecken.

2. Den Parmesan und den Gouda jeweils fein reiben.

3. Die Walnüsse und die Pistazien sehr fein hacken und jeweils auf einen flachen Teller geben.

4. Die Käsecreme in zwei etwa gleichgroße Portionen unterteilen und in die eine Hälfte den geriebenen Gouda und in die andere Hälfte den geriebenen Parmesan geben und gut vermischen.

5. Hände mit kaltem Wasser waschen (wenn sie kalt sind, lässt sich die Käsecreme besser rollen) und jeweils etwa 1 bis 1,5 TL von der Käsecreme mit den Händen in kleine Kugeln rollen.

6. Die Käsecreme mit dem Gouda so lange durch die gehackten Walnüsse rollen bis sie schön bedeckt sind. Die Käsecreme mit dem Parmesan durch die gehackten Pistazien rollen. Bis zum Servieren kalt stellen.

7. Zum Servieren je eine Käsepraline in ein Papier-Pralinen-Förmchen legen.

Blog Löffelgenuss