Verfeinert mit Grauburgunder : Kartoffel-Lauch-Suppe mit Estragon-Croutons

Hamburg Erst blubbert's wild und am Ende wartet eine cremige Suppe. Food-Blogger Manfred Zimmer verfeinert diese herzhafte Kartoffel-Lauch-Suppe mit Croutons, einem Schuss Wein und Sahne.

Die Dramaturgie beim Zubereiten einer Suppe hat mich schon immer fasziniert. Die Zutaten werden schrittweise in den Topf gegeben. Dann folgt eine Kochphase, in der sie sich ein bisschen wild miteinander bekanntmachen.

1. Für die Suppe die Zwiebel schälen und in Würfel schneiden. Die Kartoffeln schälen und in grobe Stücke zerteilen. Die Lauchstange in ca. 1 cm dicke Ringe schneiden. Ca. 4 dünne Scheiben für die Dekoration aufbewahren.