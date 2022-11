Mit leckerem Rezept : Kartoffelsuppe und - eintopf: Kennen Sie den Unterschied?

Berlin Was hätten Sie denn lieber: Kartoffelsuppe oder Kartoffeleintopf? Klingt ähnlich, ist aber nicht dasselbe. Wer die Unterschiede nicht kennt, könnte beim Servieren enttäuscht werden.

Welche Kartoffel wofür?

Wer hingegen einen Eintopf mit ganzen Stücken auftischen möchte, sollte zu vorwiegend festkochenden Kartoffeln greifen. Sie enthalten etwas weniger Stärke und behalten ihre festere Konsistenz, wenn sie einmal etwas länger gekocht werden, so Tepel.

Vielfalt von herzhaft bis süß

Was muss in eine leckere Kartoffelsuppe oder einen -eintopf noch hinein? Neben Kartoffeln braucht es Suppengrün wie Möhren, Lauch, Petersilie und Sellerie. Wer mag, fügt noch Zwiebeln und Knoblauch hinzu. Sind alle Zutaten beisammen, werden sie geschält, grob geschnitten, in Fleisch- oder Gemüsebrühe gegeben, rund 20 bis 25 Minuten gekocht und zum Schluss mit Salz, Pfeffer und Muskat abgeschmeckt - fertig.