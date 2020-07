Bitte öffnen : Kartonbeschriftung verrät nichts über Ei-Herkunft

Wer wissen will, wo sein Frühstücksei herkommt, muss den Stempel auf den Eiern beachten. Foto: Armin Weigel/dpa/dpa-tmn

Rostock Bio oder Freiland, aus Deutschland oder Niederlande? Wer beim Einkauf wissen will, wo das Ei herkommt, muss einen Blick in den Karton werfen.

Wo kommt das Frühstücksei her? Wer das wissen will, muss den Stempel auf dem Ei beachten. Auf der Verpackung selbst steht nur die Packstellennummer. Sie gibt an, wo die Eier verpackt wurden, informiert die Verbraucherzentrale Mecklenburg-Vorpommern.