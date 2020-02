Liebe geht durch den Magen : Kleiner New York Cheesecake zum Verlieben

Berlin Ein gemeinsames Frühstück zum Dahinschmelzen schlägt Food-Bloggerin Doreen Hassek am Valentinstag vor. Und weil ein Riss auf ihrem Käsekuchen ein schlechtes Omen wäre, verrät sie einen Geheimtipp.

Wie zeigt man jemandem, das man ihn wirklich sehr gerne hat und er einem wichtig ist? Mit kleinen netten Aufmerksamkeiten, am besten selbstgemacht. Und da Liebe ja bekanntlich durch den Magen geht, und der Valentinstag vor der Tür steht, gehe ich natürlich in die Küche!

Ich könnte jetzt ein pompöses 5-Gänge-Menü kochen oder einfach einen göttlichen New York Cheesecake backen. Das ist doch mal ein Plan! Und das allerbeste an dem Kuchen ist, dass man ihn schon einen Tag früher backen und bis zum romantischen Frühstück zu zweit, super im Kühlschrank oder auf dem Balkon verstecken kann. Also ran an die Rührschüssel!