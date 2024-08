Aus dem Wald auf den Teller Knusprig, fermentiert, eingelegt: Pfifferlinge mal anders

Wer im Wald sammelt, sollte am besten immer einen Ratgeber dabeihaben, um sicherzugehen, dass es sich um genießbare Pilze handelt. Für Anfänger bietet etwa der BUND Kurse an. Außerdem sollte man sich über gesetzliche Bestimmungen informieren, rät Wörndl. In Österreich dürfe man bis zu zwei Kilo Pilze sammeln, wenn es der Waldbesitzer nicht ausdrücklich untersagt. In Deutschland gehören Pfifferlinge laut Bundesartenschutzgesetz zu den besonders geschützten Arten. Sie dürfen nur in geringen Mengen für den eigenen Bedarf gesammelt werden.