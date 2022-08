Tee-Trend Cold Brew : Kräutertee nicht mit kaltem Wasser aufgießen

Bremen Eiskalt aufgebrühter Tee: Das klingt erstmal nach Widerspruch. Ist bei Cold Brew-Tee aber Programm - und sorgt im Sommer für erfrischenden Teegenuss. Doch nicht alle Sorten eignen sich.

Von der heißen Tasse für kalte Tage zum erfrischenden Sommergetränk: Tee geht immer - auch in kalt. Wer den Klassiker in der Cold Brew-Version zubereiten will, sollte Kräuter- und Früchteteebeutel aber nicht einfach mit kaltem Wasser übergießen. Darauf weist die Verbraucherzentrale Bremen hin.