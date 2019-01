später lesen Kleine Vitaminbomben Letten mögen gebratene Wachteleier am Spieß FOTO: Robert Günther FOTO: Robert Günther Teilen

Klein, aber oho: „Wachteleier sind nur halb so groß wie Hühnereier, aber in ihnen steckt doppelt so viel Vitamin B, mehr Eisen und ein geringeres Risiko für Salmonellen“, sagt Bruno Baiba aus Lettland auf der Internationalen Grünen Woche (18. bis 27. Januar) über die kleinen Eier. dpa