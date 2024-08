Erste Früchte jetzt reif Mit dem Vorfrier-Trick Brombeeren länger haltbar machen

Man kann sie das ganze Jahr kaufen, aber im August und September ist die Hauptsaison für heimische Brombeeren. Sträucher stehen nicht nur in Gärten: Reife blauschwarze Früchtchen locken oft auch an Feld-, Wald- und Wegrändern, aber auch in Hecken und Gebüschen. Auch wenn eine Infektion mit einem Fuchsbandwurm äußerst selten geworden ist, empfiehlt das Bundeszentrum für Ernährung (BZfE) jedoch, nicht in Bodennähe zu ernten. Gepflückt sollte auch nur an hygienisch unbedenklichen Orten, also nicht an vielbefahrenen Straßen.