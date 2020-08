Einstellungssache : Mit Diabetes genussvoll essen

Bad Mergentheim Den Blutzucker in Schach halten und mit Lust und Wonne essen - das eine schließt das andere nicht aus. Im Gegenteil: Genuss ist wichtig, und zwar aus gutem Grund.

Die Diagnose Diabetes ist für Betroffene zunächst oft ein Schock. Viele glauben, sich bis ans Ende ihrer Tage an eine strenge und vor allem eintönige Diät halten zu müssen, um die Stoffwechselkrankheit in den Griff zu bekommen.

Fasten statt genießen also - doch stimmt das? „Nein, das ist definitiv falsch“, sagt die Ökotrophologin Astrid Tombek von der Diabetes-Klinik Bad Mergentheim. Genuss ist nach ihren Angaben bei der Ernährungstherapie des Typ-2-Diabetes sogar sehr wichtig. Wer das Essen nicht als Gaumenfreude empfinde, könne mittel- und langfristig nicht die ärztlichen Ernährungsempfehlungen umsetzen, sagt sie.

In Deutschland gibt es nach Angaben der Deutschen Diabetes-Hilfe aktuell über sieben Millionen Menschen mit Diabetes. Demnach kommen pro Jahr mehr als eine halbe Million Neuerkrankungen hinzu. Dies entspreche etwa 1500 Neuerkrankungen am Tag.

Typ-1-Diabetes ist zumeist erblich bedingt. Betroffene benötigen aufgrund eines Insulinmangels lebenslang Insulin-Injektionen. „Hier muss die richtige Insulindosierung gefunden werden, was von Fall zu Fall verschieden ist“, erklärt Tombek. Zudem gehe es darum, zwischen dem Spritzen von Insulin und den Mahlzeiten individuell unterschiedliche zeitliche Abstände einzuhalten.

In solchen Fällen ist erst einmal Abnehmen angesagt. „Das funktioniert am besten mit einer schmackhaften und ausgewogenen Mischkost“, sagt die Kochbuch-Autorin und Fachjournalistin Kirsten Metternich von Wolff. Diabetiker brauchen sich der Expertin zufolge auch in der Familie keine eigenen Mahlzeiten zuzubereiten. Ihre Ernährungsweise ist nicht groß anders als die von Gesunden.