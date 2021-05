Ofen-Gerichte : Mit Käse, Brösel, Nüssen: Gratinieren bis die Kruste kracht

Amsterdam Mit einer knusprigen Schicht lassen sich einfache Ofen-Gerichte raffinierter gestalten. Doch das geht nicht nur mit Käse. Auch Kräuter oder etwa Hefeflocken sorgen für ganz neue Texturen und Aromen.

Der Ausdruck „gratinieren“ kommt vom französischen Verb „gratiner“ und bedeutet schlicht „überbacken“, erklärt Achim Schwekendiek, Küchenchef im „Schlosshotel Münchhausen“ in Aerzen bei Hameln. Das bedeutet: Gratinieren lassen sich die unterschiedlichsten Speisen - von Fisch über Fleisch bis hin zu Gemüse und Desserts.

„Gerichte wie beispielsweise ein Kotelett machen mit einer Kruste immer ein bisschen mehr her“, sagt Schwekendiek. In seinem Grundrezept mixt er 100 Gramm Butter mit Salz, einem Eigelb und 100 Gramm Mie de pain, Weißbrot ohne Kruste. Abwandeln lässt sich das Rezept zum Beispiel mit Kräutern, Senf, Schalotten oder Meerrettich.

Die Masse rollt Schwekendiek zwischen zwei Folien oder in einem Gefrierbeutel dünn aus und legt sie in den Kühlschrank, bis sie fest ist. So eine Kruste kann auf kurz gegartes Fischfilet gelegt und kurz im Ofen gegrillt werden. Auf Lachs macht sich eine Kräuter- oder Meerrettichkruste gut.