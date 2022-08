Pop-It-Fidget : Mit Spielzeug-Förmchen Eiswürfel zubereiten?

Wenn man beim Pop-It-Fidget die Kugeln in die Mulde drückt, geben sie ein lautes Plopp von sich. Foto: Guido Kirchner/dpa/dpa-tmn

München In den sozialen Medien gibt es viele Videos, in denen User Spielzeug-Förmchen zum Zubereiten von Eiswürfeln, Pralinen oder als Backform verwenden. Doch kann man Pop-It-Fidget wirklich dafür benutzen?

Wer Förmchen zum Backen oder zur Zubereitung von Speisen benutzen will, sollte darauf achten, ob das Material dafür auch vorgesehen ist. Geeignete Formen erkennt man beispielsweise am Glas-Gabel-Symbol oder am Hinweis „Für Lebensmittelkontakt“, erklärt die Verbraucherzentrale Bayern (VZ).