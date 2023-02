Kolumne Mahlzeit : Wintergemüse: Frisch, lecker und heimisch

Foto: dpa-tmn/Christin Klose

Spargel, Tomaten oder Zucchini – manch einer sehnt sich die frühlingshafte und sommerliche Vielfalt an Gemüse herbei. Allerdings ist auch in der kalten Jahreszeit das Angebot an heimischem Gemüse üppiger und bunter als oftmals gedacht.