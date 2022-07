Wein-Lexikon : Montepulciano: Der traditionsreiche Wein aus Italien mit Verwechslungsgefahr

Der Montepulciano ist ein traditionsreicher italienischer Rotwein, der wunderbar mit der Landesküche harmoniert. Mehrere Kriterien helfen dabei, die Qualität des Montepulciano zu erkennen.

Die autochthone Rebsorte Montepulciano – die wohl ursprünglich aus Griechenland stammt – wird überwiegend in Mittelitalien angebaut: In den Abruzzen, den Marken, in Umbrien und Apulien steht sie ungefähr auf der Hälfte aller Rebflächen. Montepulciano wird in den vier Provinzen L’Aquila, Teramo, Chieti und Pescara gekeltert. Die Trauben reifen etwas später im Jahr und freuen sich über jeden Sonnenstrahl. Der Montepulciano, der aus der kontrollierten Herkunft (DOC) Abruzzen kommt und seit 1968 diese Bezeichnung trägt, muss laut den Vorschriften auch zu 85 Prozent aus der gleichnamigen Rebsorte bestehen, der Rest darf von anderen roten Trauben zugegeben werden. In den Marken wiederum keltern Winzer aus der Rebe Weine wie den Rosso Conero oder den Rosso Pieno. Weitere kleine Montepulciano-Gebiete finden sich neben denen in Italien noch in Argentinien, Brasilien, den USA und Neuseeland. Diese Weine findet man in Deutschland aber kaum.