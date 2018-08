später lesen Regel ist überholt Muscheln nur in Monaten mit „R“ essen? FOTO: Christian Charisius FOTO: Christian Charisius Teilen

Muscheln soll man nur in Monaten mit „R“ essen - stimmt das? Tatsächlich haben Muscheln in dieser Zeit Saison und das Angebot ist am größten. Von Mai bis August haben die Meeresfrüchte Laichzeit und das Muschelfleisch ist in diesen Monaten von minderer Qualität. dpa